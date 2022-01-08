В Курганской области полицейский погиб при расстреле служебного автомобиля

Второго сотрудника полиции госпитализировали с травмами

Минувшей ночью, 8 января, в поселке Мишкино Курганской области местный житель расстрелял из охотничьего карабина полицейский автомобиль. В результате один из правоохранителей был убит, второго госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Нападение на полицейских произошло в ночь на 8 января неподалеку от районного отдела полиции. 44-летний ранее судимый мужчина подошел к служебному автомобилю и несколько раз выстрелил в находившихся там правоохранителей. Один из полицейских — 26-летний сержант полиции погиб на месте. Его коллегу — младшего сержанта полиции госпитализировали с ранением.

«Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии гражданин оказал вооруженное сопротивление и был ими ликвидирован»,— уточнили в ведомстве.

В пресс-службе регионального Следственного комитета уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.