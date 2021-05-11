В Кунашакском районе возбудили дело о махинациях с жильем для сирот

Помещения не соответствовали санитарным нормам

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Алексея Платонова. Он подозревается в превышении полномочий. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Платонов в 2014 году без проведения экспертизы и конкурсных процедур приобрел у предпринимателя за счет бюджетных средств в сумме более 7 миллионов рублей 8 помещений в селе Кунашак для дальнейшей передачи гражданам из числа детей-сирот. Выяснилось, что помещения не соответствуют санитарным нормам — отсутствует вентиляция, неверно проложены инженерные сети и канализация.

В отношении подозреваемого, бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений, было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, в 2019 году дело о непригодном жилье для детей-сирот в Карталинском муниципальном районе закончилось вынесением приговора в отношении бывшего главы района Сергея Шулаева и его заместителя Светланы Бровкиной. Суд признал их виновными в совершении преступлений по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий». Сергею Шулаеву и Светлане Бровкиной было вынесено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Также им запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2,5 года.