В Кунашакском районе водитель погибла в перевернувшемся авто

Женщина за рулем «Форда» была не пристегнута ремнем безопасности

Днем 9 сентября на дороге Кунашак — Усть-Багоряк минивэн «Форд Фьюжн» превысил скорость, вылетел в кювет и перевернулся. Находившаяся за рулем 35-летняя женщина погибла, двое ее пассажиров госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоиспекции.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель разбившейся машины не была пристегнута ремнем безопасности. После опрокидывания ее выбросило из автомобиля.

Пассажиры, женщина 36 лет и семилетний ребенок, были пристегнуты. Они получили травмы.

Расследование ДТП продолжается.