В Кунашакском районе во время метели эвакуировали 40 рыбаков

Любители подледного лова планировали заночевать на озере Уелги

В выходные областные спасатели эвакуировал 40 человек во время снежной пурги. Всё произошло рядом с озером Уелги в Кунашакском районе — здесь собрались любители подледного лова. Рыбаки разбили палаточный лагерь, однако радость единения с природой омрачили резкое похолодание, порывистый ветер и пурга. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе областной ПСС.

Специалисты Мобильного поисково-спасательного отряда, ориентируясь по навигатору, находили заблудившихся рыбаков, чьи палатки сорвал ветер. Всего за ночь силами спасателей с помощью снегоходов и саней удалось эвакуировать 40 человек, среди которых — жители Челябинской и Свердловской областей.

Напомним, в региональном ГУ МЧС предупреждали о резком изменении погоды — на смену плюсовым температурам пришли холода, снегопады и гололедица. Из-за пурги на трассе М-5 «Урал» остановилось движение автомобилей, и было восстановлено только к утру воскресенья.