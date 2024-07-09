В Кунашакском районе в лесу пропал 73‑летний пенсионер

Спасатели обследовали местность в радиусе 30 км от села Усть-Багаряк

Пожилой житель села Усть-Багаряк в Кунашакском районе не вернулся из леса в понедельник, 8 июля. На поиски 73‑летнего пенсионера вышли родные, полиция и спасатели Кыштымского отряда, сообщают в пресс-центре областной ПСС.

«Установить местонахождение мужчины с помощью имевшегося при нем телефона не удалось. На звонки обеспокоенных родственников пропавший не отвечал, а постоянные вызовы через несколько часов „посадили“ аккумулятор», — рассказали спасатели.

На квадроциклах, автомобилях и пешим ходом они обследовали территорию в радиусе свыше 30 километров. Поиск продолжается.