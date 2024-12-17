В Кунашакском районе полицейские оказали помощь рыбакам, отравившимся угарным газом

Пострадавшие оказались в палатках

Старший лейтенант полиции Ильяс Галимов и лейтенант полиции Рафаэль Магасумов получили сообщение о том, что двое местных жителей, отправившихся на рыбалку на озеро Уелги, перестали выходить на связь.

Полицейские оперативно выехали на место. Найдя автомобиль рыбаков, они направились к озеру, преодолев 5 километров. На месте они обнаружили палатки, в одной из которых находились мужчины, отравившиеся угарным газом от обогревающего устройства.

Ильяс и Рафаэль вынесли рыбаков на свежий воздух, закутали их в теплую одежду и отвезли на санях на берег к медикам, которых вызвали заранее.

Благодаря самоотверженным действиям полицейских пострадавшим ничто не угрожает. Родные рыбаков высоко оценили их помощь и выразили благодарность в соцсетях.