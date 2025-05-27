В Кунашакском районе оборвавшийся провод высокого напряжения убил пять овец

Хозяева животных намерены добиваться возбуждения уголовного дела

В Кунашакском районе Челябинской области из-за обрыва провода высокого напряжения погибли пять овец. Трагедия произошла в селе Урукуль, рассказала ИА «Первое областное» хозяйка животных Олеся К.

Женщина сообщила, что ее семья держит овец у родителей, чей дом находится на окраине поселка. Животные пасутся на поляне рядом с домом.

«В декабре прошлого года рядом с домом был установлен новый трансформатор. От него к трем столбам тянутся провода. Вчера один из проводов оборвался. Один конец провода свисал с трансформатора, а второй оказался на земле возле овец. Животные натолкнулись на провод и получили удар током. Один ягненок сгорел заживо, погибли также три беременные овцы и еще один ягненок», — рассказала женщина.

По словам Олеси, когда они с мужем приехали на место происшествия, там уже находились сотрудники РЭС Кунашакского района и пожарные. Олеся утверждает, что пожарные рассказали ей, что получили вызов о возгорании от хозяйки последнего дома на пути оборвавшегося провода. Женщина возвращалась с работы и увидела огонь. В этот момент животных рядом с проводом еще не было. Однако овцы как раз возвращались домой этим путем и попали под удар.

Пожарный, по словам Олеси, рассказал, что, потушив очаг возгорания и вернувшись к машине, он увидел, как стадо овец приближается к оборванному проводу. Один ягненок вспыхнул. Пожарный вызвал сотрудников РЭС, чтобы отключить электричество. Они приехали только через 40 минут.

Олеся утверждает, что бригада РЭС, не дожидаясь участкового, залезла на столбы и начала срезать провода, которые стали причиной гибели животных. Она считает, что это было сделано для того, чтобы скрыть следы происшествия и обвинить другую бригаду РЭС из села Муслюмово. При этом муж Олеси зафиксировал провисание провода и скрутку на третьем столбе, которые, вероятно, и стали причиной обрыва.

Сама Олеся сняла на видео место происшествия до того, как провода были срезаны, и передала запись сотруднику полиции. Он заверил, что все зафиксировал в протоколе.

В ГУ МЧС по региону ИА «Первое областное сообщили, что вызов был зафиксирован как ложный.

«На место выезжали добровольцы ДПК, на уличном столбе искрили провода», — прокомментировали в ведомстве.

В Олеся намерена обратиться в прокуратуру с заявлением о проведении проверки, так как считает, что в действиях сотрудников РЭС есть признаки халатности.

В пресс-службе компании «Россети Урал» предоставили комментарий о случившемся.

«26 мая днем из-за прохождения по территории Кунашакского района Челябинской области атмосферного фронта, сопровождавшегося шквалистым ветром, произошло технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ. В результате было частично нарушено электроснабжение жителей с.Урукуль. Прибывшая на место оперативно-выездная бригада челябинского филиала ПАО „Россети Урал“ зафиксировала повреждение воздушной ЛЭП 10 кВ, а именно обрыв провода вблизи ул. Озерная, 22. К сожалению, несколько овец, находившихся поблизости на свободном выпасе, попали в зону шагового напряжения и погибли от удара электрическим током. Энергетики оперативно произвели аварийно-восстановительные работы и вернули свет в дома жителей», — прокомментировали в ПАО «Россети Урал».

Также в компании напомнили, если вы обнаружили оборванный, висящий или лежащий на земле электрический провод, а также поврежденную опору, немедленно сообщите об этом в электросетевую компанию или местному органу власти. Не приближайтесь к оборванным проводам и опорам линий электропередачи на расстояние ближе восьми метров. Нахождение в этой зоне опасно для жизни и может привести к печальным последствиям.