Деревня Малый Кунашак днем 18 апреля едва не разделила судьбу карталинского поселка Джабык, захваченного лесным пожаром два года назад. Занявшийся ландшафтный пожар удалось остановить в нескольких десятках метров от заборов деревни, огонь угрожал еще двум населенным пунктам, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным пресс-службы спасательного ведомства, сухая трава и камыш загорелись днем 18 апреля в километре от Малого Кунашака. На место были отправлены расчеты Каслинского пожарно-спасательного гарнизона и областной Противопожарной службы.
Огонь угрожал трем населенным пунктам: Малому Кунашаку, Сарыкумляку и деревне Ибрагимова. Ветер ускорял распространение пламени, поэтому пожарным пришлось вызвать подмогу. К тушению ландшафтного пожара присоединились бойцы 60-й и 65-й пожарно-спасательных частей, 214-й ПЧ, добровольной пожарной команды поселка Сары и 6-й специальной пожарно-спасательной части из Озерска. Кроме того, власти Кунашакского района организовали опашку очага возгораниями семью тракторами, выделили три грузовика-водовоза. Со своей стороны работали еще и сотрудники Куяшского участкового лесничества.
Огонь не пустили в населенные пункты, но локализовать пожар и ликвидировать открытое горение удалось только к вечеру. Ночью спасатели дежурили вокруг выгоревшей территории, чтобы не допустить новых вспышек пламени.
Всего выгорело 24 гектара. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. На месте ведется проверка, уточняются обстоятельства возникновения пожара.
Напомним, пожароопасный сезон в Челябинской области начался 1 апреля. В большинстве случаев виновником возгораний в полях и лесах является человек: захватывающие десятки гектаров земли пожары возникают из-за брошенной сигареты, пала прошлогодней травы, неосторожности любителей пикников и так далее.