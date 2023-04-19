В Кунашакском районе лесной пожар остановили в считанных десятках метров от границы деревни

Для тушения загоревшегося камыша пришлось объединить пожарные команды из нескольких муниципалитетов

Деревня Малый Кунашак днем 18 апреля едва не разделила судьбу карталинского поселка Джабык, захваченного лесным пожаром два года назад. Занявшийся ландшафтный пожар удалось остановить в нескольких десятках метров от заборов деревни, огонь угрожал еще двум населенным пунктам, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



По данным пресс-службы спасательного ведомства, сухая трава и камыш загорелись днем 18 апреля в километре от Малого Кунашака. На место были отправлены расчеты Каслинского пожарно-спасательного гарнизона и областной Противопожарной службы.

Огонь угрожал трем населенным пунктам: Малому Кунашаку, Сарыкумляку и деревне Ибрагимова. Ветер ускорял распространение пламени, поэтому пожарным пришлось вызвать подмогу. К тушению ландшафтного пожара присоединились бойцы 60-й и 65-й пожарно-спасательных частей, 214-й ПЧ, добровольной пожарной команды поселка Сары и 6-й специальной пожарно-спасательной части из Озерска. Кроме того, власти Кунашакского района организовали опашку очага возгораниями семью тракторами, выделили три грузовика-водовоза. Со своей стороны работали еще и сотрудники Куяшского участкового лесничества.

Огонь не пустили в населенные пункты, но локализовать пожар и ликвидировать открытое горение удалось только к вечеру. Ночью спасатели дежурили вокруг выгоревшей территории, чтобы не допустить новых вспышек пламени.

Всего выгорело 24 гектара. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. На месте ведется проверка, уточняются обстоятельства возникновения пожара.

Напомним, пожароопасный сезон в Челябинской области начался 1 апреля. В большинстве случаев виновником возгораний в полях и лесах является человек: захватывающие десятки гектаров земли пожары возникают из-за брошенной сигареты, пала прошлогодней травы, неосторожности любителей пикников и так далее.