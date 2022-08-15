В Кунашаке в ночном пожаре сгорел дом для сирот

Людей успели эвакуировать

В ночь на понедельник, 15 августа, на улице Уральской в селе Кунашак загорелся дом, построенный для сирот. Выгорела кровля площадью 200 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте происшествия работали силы федеральной и областной противопожарных служб. Также в тушении принимала участие добровольная пожарная команда села Сары.

«Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

В управлении социальной защиты населения администрации Кунашакского района на звонок Первого областного информагентства не ответили.