В Кунашаке заискрили светодиоды на ледяной горке

Прокуратура и СК проводят проверку

В Кунашаке в небольшом ледовом городке на горке заискрила светодиодная лента. К счастью, никто из посетителей не пострадал. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 20 декабря, сообщил глава Кунашакского сельского поселения Ринат Нуриев.

О происшествии очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Срочно! Ледовый городок на месте старого базара. Искрит проводка подо льдом, при нас рядом с малышом взорвался лед и пошли искры, место оголено. Примите меры, пока не случилось беды», — написал житель села во «ВКонтакте».

Глава сельского поселения сообщил, что сразу после этого сообщения подрядчик демонтировал светодиодную ленту и сейчас горка не эксплуатируется.

«Подрядчик — индивидуальный предприниматель — залил каток и ледяную горку, поставили вагончик для того, чтобы дети могли там надевать коньки. Подо льдом горки провели светодиодную ленту. В какой-то момент произошло короткое замыкание и лед треснул. Эти „огни“ сразу убрали», — рассказал Ринат Нуриев.

Также он отметил, что на месте работали сотрудники прокуратуры и следственного отдела. Главный сельский ледовый городок начнет свою работу 23 декабря.