В Кунашаке мужчина наказан за регулярное избиение ребенка

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно

В Кунашаке местный житель приговорен к трем годам лишения свободы условно за систематическое избиение своего несовершеннолетнего сына. В пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 18 февраля, сообщили, что семья состоит на учете в органах соцзащиты.

Установлено, что с мая по август 2020 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно наносил побои своему 7-летнему сыну.

«Семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, состоит на учете в отделении помощи семьи и детям МУ „Кунашакский центр социального обслуживания населения“ района. По данным соцзащиты, семья находится в социально опасном положении, а ранее находилась в трудной жизненной ситуации. Ребенок посещал садик с телесными повреждениями. Несмотря на это образовательным учреждением должной защиты ребенку не оказано, своевременно сигналы в правоохранительные органы не направлены», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесены представления руководителям управления образования и соцзащиты населения Кунашакского района. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кунашакский районный суд вынес приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.