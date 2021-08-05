В КУИЗО объяснили, почему не предоставили маневренный фонд для погорельцев из Чурилово

У семьи отсутствует ордер на квартиру

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска ответил, почему семье Надежды Поповой, лишившейся крыши над головой после пожара в бараке, отказали в предоставлении маневренного фонда.

Напомним, жительница поселка Чурилово Надежда Попова и вся ее семья — муж, двое сыновей, мама и младшая сестра — остались без крыши над головой из-за беспечности соседей. 21 июля в доме № 7 по улице 2108 км случился пожар. Женщина рассказала ИА «Первое областное», что ее семье теперь некуда идти.

«Было установлено, что правоустанавливающие документы (ордер на жилое помещение, договор социального найма) о предоставлении семье Поповой Н. В. занимаемого муниципального жилого помещения отсутствуют. Учитывая данные обстоятельства, правовых оснований для рассмотрения вопроса о предоставлении семье жилого помещения маневренного фонда, к сожалению, не имеется. Для рассмотрения вопроса о признании права пользования в отношении жилого помещения, пострадавшего в результате пожара, семье было рекомендовано обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением», — ответили в КУИЗО.