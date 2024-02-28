В Кременкуле задержали двоих мужчин, избивших посетителя кафе

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения

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Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) в отношении 29-летнего и 35-летнего жителей поселка Кременкуль, избивших прохожего. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в ночь на 25 февраля. Подозреваемые беспричинно, из хулиганских побуждений, набросились на 43-летнего посетителя кафе, избили его и скрылись.

«Информация о произошедшем поступила в отделение полиции „Кременкульское“ ОМВД России по Сосновскому району. Оперативники и следователи регионального СКР незамедлительно провели весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение объективной картины случившегося. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, установили свидетелей и детально их расспросили», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по региону.

Оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали 29-летнего неоднократно судимого подозреваемого в Челябинске. Он пытался скрыться в квартире знакомых.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Потерпевший госпитализирован.