В Краснодаре вынесли приговор наркобанде, которую ловили челябинские контрразведчики

Из незаконного оборота было изъято почти 30 кг мефедрона

Бойцы УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал незаконного производства и сбыта наркотических средств. Была выявлена подпольная нарколаборатория, откуда наркотики через интернет-магазин поставлялись в несколько регионов России.

На след банды силовики вышли в марте 2022 года. В результате совместных мероприятий были задержаны пять наркодилеров, работавших на территории Челябинской и Свердловской областей, в Краснодарском крае и других регионах России.

«Задержанные организовали на территории Краснодарского края подпольную нарколабораторию, в которой во время обысков было изъято 29 килограммов мефедрона», — рассказали в ведомстве.

Краснодарским краевым судом с участием присяжных заседателей соучастники признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и покушении на незаконный сбыт. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.