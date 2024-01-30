В Челябинской области азербайджанцу вынесли приговор за попытку сбыта 6,5 кг героина

Канал незаконного сбыта запрещенных веществ пресекли сотрудники УФСБ

Гражданин Азербайджана получил крупный срок за наркотики в Челябинской области. Из незаконного оборота было изъято более 6 килограммов героина, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

«Участник этнической преступной группы задержан в марте 2023 года в Красноармейском районе. В результате неотложных следственных действий у виновного обнаружено и изъято более 6,5 кг героина. В отношении молодого человека были возбуждены и расследованы дела о незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — рассказали в ведомстве.

Красноармейский районный суд дал наркодилеру 12 лет: их он проведет в колонии строгого режима.