В Красноармейском районе полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства

Штрафы выписаны пяти нарушителям

Полицейские Красноармейского района провели проверки соблюдения миграционного законодательства на территории тепличных комплексов. В результате штрафы получили пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские проверили более 20 иностранцев, занимающихся выращиванием плодовоовощных культур, на наличие разрешительных документов для выполнения работ на территории РФ. В результате правоохранители пресекли пять нарушений, среди которых: нарушение режима пребывания на территории РФ, осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов и незаконное привлечение иностранцев к работе.

«На нарушителей наложены административные штрафы в размере десяти тысяч рублей. Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет»,— уточнили в ведомстве.

Также всем иностранцам вручили памятки с QR-кодом об урегулировании их правового статуса и ответственности за нарушение законодательства РФ.