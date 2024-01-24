В Красноармейском районе остановили автобус с пьяным водителем

Он вез 12 пассажиров

Сотрудники ДПС в Челябинской области остановили автобус с пьяным водителем. Инцидент произошел в среду, 24 января, на 15-м километре автодороги Восточный обход Челябинска, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Автобус следовал по маршруту Березово — Ханжино, перевозил 12 пассажиров.

«В ходе проверки документов у 59-летнего водителя были выявлены признаки опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,192 мг/литр. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказали в ведомстве.

Добавим, в отношении юридического лица, которому принадлежит автобус, также будут приняты меры административного воздействия.