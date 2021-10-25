В Красноармейском районе на пожаре погибла пожилая женщина

Из-за ограниченных возможностей здоровья она не смогла выйти из горящего дома

Накануне днем, 24 октября, в селе Русская Теча Красноармейского района сгорел частный жилой дом. В результате погибла пожилая женщина, сообщили в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар произошел в доме, расположенном по улице Кирова. Сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда уже через несколько минут после получения сообщения прибыли на место ЧП и увидели полностью охваченное огнем здание. Стоявшие на улице дети пояснили, что успели выбежать из дома, но там осталась бабушка.

«Огнеборцы работали по рангу пожара 1-бис. После его ликвидации внутри дома была обнаружена погибшая женщина. Из-за ограниченных возможностей в передвижении она не смогла выйти из дома вслед за детьми»,— уточнили в ведомстве.

На месте работали 15 человек личного состава и 3 единицы техники. Причину пожара предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.