В Красноармейском районе при пожаре погиб пенсионер

Причиной трагедии, скорее всего, стало неосторожное курение

В минувшие выходные в поселке Лазурном Красноармейского района загорелась квартира в одноэтажном жилом доме. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили в обугленном жилище тело 71-летнего хозяина. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов поступил около 3 часов утра 27 августа. Пожарные прибыли на пожар за шесть минут и потушили его менее чем за час.

По предварительным данным, квартира загорелась от неосторожности пожилого хозяина во время курения.