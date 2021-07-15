В Красноармейском районе директора компании обвинили в неисполнении решений суда

С предприятия пытаются взыскать 5,5 миллиона рублей долгов

В Красноармейском районе направили в суд уголовное дело в отношении директора предприятия по распределению тепла и воды ООО «Октябрьское». Его обвиняют в неисполнении решения суда об уплате задолженностей. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-центре управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

В отношении должника в Красноармейском районном отделении судебных приставов ведется сводное исполнительное производство по решениям Арбитражного суда Челябинской области. С компании пытаются взыскать сумму в 5,5 миллиона рублей в пользу поставщиков топливно-энергетических ресурсов, предприятия ЖКХ и физического лица.

«Через кассу предприятия удалось взыскать чуть более миллиона рублей. Установлено, что директор организации имел реальную возможность исполнить судебные решения, однако решил тратить деньги на другие нужды», — рассказали в пресс-службе УФССП.

В отношении директора ООО «Октябрьское» Василия Сорокина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

Материалы дела направлены в суд.