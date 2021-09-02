В ковидном госпитале Копейска скончалась детская медсестра

Ираида Рязанова отдала работе более 40 лет жизни

В Копейске от коронавируса умерла единственная детская медицинская сестра поселка Кадровик Ираида Рязанова. Об этом в социальных сетях сообщили ее коллеги.

66-летняя женщина попала в ковидный госпиталь в начале августа. Коллеги и близкие ждали скорейшего выздоровления Ираиды Рязановой, однако коварная болезнь оказалась сильнее.

«Ираида Альбертовна знакома почти каждому жителю Копейска, особенно тем, у кого есть дети, она больше 40 лет проработала медсестрой и помогла трём поколениям копейчан. Теперь после смерти Ираиды Альбертовны в поликлинике на Дундича, 52 нет медсестры, она была единственной», — сообщили в социальных сетях коллеги умершей.

Прощание с медработником состоится сегодня, 2 сентября, С 15:00 до 16:00 в ритуальном зале Мемориала Копейска.