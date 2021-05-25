В коттеджном поселке Магнитогорска загорелось административное здание

По предварительным данным, пострадавших нет





Сегодня, 25 мая, на территории коттеджного поселка Нежный загорелось административное здание. Тушение огня усложняет порывистый ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Специалисты чрезвычайного ведомства завершают тушение кровли на площади 600 квадратных метров.

«Подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности пожара 1-БИС из-за большой горючей загрузки и порывистого ветра. В тушении было задействовано шесть автоцистерн», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.