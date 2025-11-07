В коррупционном деле бывших топ‑менеджеров банка «Снежинский» появились новые эпизоды

Помимо коммерческого подкупа на миллиард рублей Богданчикову и Копейкину вменяют злоупотребление полномочиями

УФСБ и Следственный комитет выявили дополнительные эпизоды противоправной деятельности в деятельности бывших топ-менеджеров банка «Снежинский» в Челябинской области. Экс-председатель правления Федор Богданчиков и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Алексей Копейкин обвиняются в злоупотреблении полномочиями на 21,5 миллиона рублей.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год фигуранты частями получили от ИП более 19 миллионов и 2,5 миллиона рублей соответственно. Взамен банкиры обеспечивали предпринимателю продолжение сотрудничества с банком по ранее заключенному агентскому договору, а также способствовали оперативному рассмотрению и одобрению заявок на получение ипотечных кредитов с использованием мер государственной поддержки, поступавших через курируемые предпринимателем удаленные точки обслуживания банка за пределами региона.

В настоящее время бывшие сотрудники банка содержатся под стражей по ранее возбужденному уголовному делу о коммерческом подкупе на 1 миллиард рублей.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Напомним, ранее в отношении банковской ОПГ были возбуждены девять уголовных дел по факту хищения в 2021—2025 годах более 1 миллиарда рублей, предоставленных АО «ДОМ.РФ» многодетным семьям. Оба банкира сейчас находятся в СИЗО.