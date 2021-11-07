В Коркинском районе вблизи деревни вспыхнул камыш

Пожарные не допустили распространение огня на жилые дома

Накануне вечером, 6 ноября, около деревни Шумаки Коркинского района загорелся камыш. Общая площадь горения составила семь гектаров. По данным пресс-службы администрации района, пожар ликвидировали во втором часу ночи 7 ноября.

Огонь охватил камыш, расположенный по кромке озера Саксан. Возгорание тушили не только три бригады пожарно-спасательных частей, но и жители деревни Шумаки. Также в ликвидации пожара участвовала техника томинского горно-обогатительного комбината: автогрейдеры отсекли возгорание от жилых домов.

«Совместными усилиями в 1 час 10 минут 7 ноября горение ликвидировано. Пожарными продолжается контроль ситуации. Ущерб имуществу граждан нанесен не был. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы устанавливает причину пожара»,— уточнили в пресс-службе администрации Коркинского района.

В результате ЧП никто не пострадал. От МЧС возгорание ликвидировали четыре автоцистерны и 12 человек личного состава.