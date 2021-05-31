В Коркинском районе украли часть водопровода

Для жителей деревни Дубровка обеспечен подвоз питьевой воды

В Коркинском районе сегодня, 31 мая, стало известно о краже участка водопроводной трубы в деревне Дубровка. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного ЕДДС ближе к полудню. Для жителей организован подвоз воды.

В администрации Коркинского района подтвердили информацию о краже участке водопровода. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах и как был похищен стратегически важный для маленькой деревни объект.

«Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, производственного отдела администрации и ресурсоснабжающей организации МУП „ПОВВ“», — сообщил представитель Коркинской районной администрации.

Для жителей деревни, что насчитывает около ста человек, организован подвоз питьевой воды.

Напомним, это не единственное происшествие за последнее время в Коркинском районе, связанное с питьевой водой. В начале месяца в деревне Шумаки в центральной скважине было обнаружено высокое содержание ртути, а в самом городе на центральный водовод упал автокран.