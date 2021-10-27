В Коркинском районе 12-летняя девочка призналась в убийстве отчима

Проводится проверка

В Коркинском районе 12-летняя девочка призналась в убийстве своего отчима. Школьница нанесла мужчине удар кухонным ножом. Преступление произошло вечером 22 октября во время конфликта ее матери с сожителем в доме в поселке Роза.

«Семья живет в поселке Роза, не знаю их. Информации очень мало: убийство зафиксировано. Правоохранительные органы не комментируют. Девочку должны были проверять на полиграфе, чтобы исключить версию убийства отчима мамой девочки»,— рассказал ИА «Первое областное» источник.

Известно, что семья не состоит на учете в органах опеки и психоневрологическом диспансере. Проводится проверка.