В Коркинском округе поймали криминальный дуэт

Женщина находилась в федеральном розыске, а у мужчины были при себе наркотики

Сразу два преступления раскрыты в Коркинском округе: сотрудники регионального ГУФСИН и полицейские задержали пару местных жителей — женщина находилась в федеральном розыске, а у мужчины были при себе наркотические вещества.

Сообщается, что в квартире у задержанных обнаружены и изъяты 34 свертка с расфасованным неизвестным веществом светлого цвета. В результате проведенной экспертизы установлено, что им является синтетический наркотик альфа-ПВП, так называемая соль. Средство предназначалось для сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки.

Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.