В Коркино женщина пыталась получить маткапитал на несуществующих детей

Обвиняемой грозит реальное лишение свободы

В Коркинский городской суд направлено уголовное дело местной жительницы, которая оформила свидетельства о рождении двоих детей и пыталась получить материнский капитал. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. По версии следствия, женщина получила документы о рождении детей в ЗАГСе.

«По закону для оформления документов самого ребенка показывать необязательно. Достаточно показаний свидетелей, которые распишутся в документах, что присутствовали при родах и видели младенца лично. Своих детей у обвиняемой нет», — рассказали в региональном полицейском главке.

Женщина попыталась получить около 650 тысяч рублей в отделении социального фонда России по Челябинской области, однако была задержана оперативниками.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»). Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.