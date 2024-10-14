В Коркино задержали женщину за незаконный оборот наркотиков

В ее доме нашли полкило марихуаны и 19 кустов конопли

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В Челябинской области задержали жительницу Коркино за то, что она развела у себя дома плантацию по выращиванию конопли. Ранее судимую за сбыт наркотиков злоумышленницу поймали с поличным сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с бойцами Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В доме женщины обнаружили около 500 граммов марихуаны, упаковку и весы, а также 19 кустов запрещенной к свободному обороту конопли.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ», — сообщили в ОМВД России по Коркинскому району.

С женщины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Стоит отметить, что задержанная женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и отбывала пятилетнее наказание за сбыт наркотических средств.

Автор: Лилия Полякова