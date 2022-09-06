В Коркино задержали участника телефонной мошеннической схемы

Мужчина принимал деньги от людей, родственники которых якобы попали в ДТП

В Коркино задержали 24-летнего мужчину, который забрал 100 тысяч рублей у пожилой женщины за помощь внучке, «попавшей в ДТП». Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, 90-летней женщине поступил тревожный звонок. Девушка на другом конце провода представилась внучкой потерпевшей. Она сообщила, что попала в аварию, попросила собрать ей вещи в больницу и приготовить 100 тысяч рублей.

«Не давая опомниться пожилой женщине и действуя с особым цинизмом, лжевнучка уточняла домашний адрес и давала инструкции, как именно сложить деньги и вещи. Вскоре в квартире раздался звонок — прибыл „сотрудник правоохранительных органов“. Мужчина забрал приготовленный пакет и тут же на месте был задержан оперуполномоченными уголовного розыска, которые контролировали весь ход реализации мошеннической схемы», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Отметим, что молодой человек осознавал, что совершает преступление и забирает похищенные деньги, действуя по указанию своего «куратора». Задержанный представлялся обозначенным для него именем и произносил заранее выученный текст.

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.