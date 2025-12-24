В Коркино задержали пятерых посетителей ночного клуба

Их привлекли к ответственности за хулиганство

В Коркино силовики нагрянули с проверкой в один из ночных клубов. Рейд был направлен на выявление граждан, находящихся под надзором, и несовершеннолетних. По результатам проверки в отдел полиции доставили пятерых посетителей заведения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отношении задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство»,— уточнили в ведомстве.

Также силовики тщательно проверили все помещения клуба на наличие запрещенных предметов.

Подобные рейды проводятся регулярно по всей Челябинской области.