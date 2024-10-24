Сотрудники УФСБ и ГУ МВД установили личность и задержали 17-летнего жителя Коркино.
По версии следствия женщина везла подозреваемого к его дому. Они поссорились, молодой человек набросился на таксистку и несколько раз ударил ножом в грудь, сообщили в Следственном управлении СК РФ.
В ближайшее время следователем СК России задержанному предъявят обвинение и изберут в отношении него меру пресечения.
Напомним, у погибшей остались двое детей
25 октября в Коркино на внеочередное заседание комиссии по противодействию экстремизму соберутся силовики и представители власти, об этом сообщила глава Коркинского округа Наталья Лощинина.