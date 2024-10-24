В Коркино задержали подозреваемого в убийстве таксистки

Силовики разыскали 17-летнего местного жителя, его заключат под стражу

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД установили личность и задержали 17-летнего жителя Коркино.



По версии следствия женщина везла подозреваемого к его дому. Они поссорились, молодой человек набросился на таксистку и несколько раз ударил ножом в грудь, сообщили в Следственном управлении СК РФ.

В ближайшее время следователем СК России задержанному предъявят обвинение и изберут в отношении него меру пресечения.



Напомним, у погибшей остались двое детей

25 октября в Коркино на внеочередное заседание комиссии по противодействию экстремизму соберутся силовики и представители власти, об этом сообщила глава Коркинского округа Наталья Лощинина.



