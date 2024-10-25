В Коркино задержали подозреваемого в покушении на убийство двоих мужчин

В городе начались беспорядки после гибели таксистки

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Подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин задержали в Коркино. В отношении 58-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 30 УК РФ, статья 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина открыл огонь по 37‑летнему и 29‑летнему потерпевшим рядом с домом по улице Троицкой. Стрелок скрылся.

Раненых мужчин доставили в больницу. Подозреваемого задержали, скоро ему изберут меру пресечения.

Напомним, накануне в Коркино начались массовые беспорядки после убийства таксистки. По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего цыгана.