В Коркино вспыхнул пожар на рынке

Загорелись торговые павильоны

В Коркино во вторник, 11 января, произошел пожар на городском рынке, загорелось несколько павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«На момент прибытия пожарных происходило горение восьми торговых отделов на общей площади 200 кв. м. Сотрудники МЧС локализовали, а затем ликвидировали открытое горение, тем самым предотвратив угрозу распространения пожара. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания и специалисты испытательной пожарной лаборатории.