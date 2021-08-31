В Коркино «Волга» врезалась в пассажирский автобус

В результате аварии погибла 20-летняя девушка

В Коркино «Волга» выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом. ДТП произошло 30 августа в 12:20 на улице Троицкой. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, сообщили в Госавтоинспекции города.

«56-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-3110, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), после чего допустил столкновение со встречным автобусом „Хендэ“», — прокомментировали в отделении ГИБДД ОМВД России по Коркинскому району.

В результате ДТП 20-летняя девушка, пассажир «Волги», скончалась на месте происшествия во время оказания медицинской помощи. Еще два пассажира, 37 и 52 лет, с травмами госпитализированы в медучреждение Коркино.

Водитель легковушки также получил телесные повреждения. Пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.