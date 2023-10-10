В Коркино водителю Mercedes вынесли приговор за гибель двух пассажирок в ДТП

В момент аварии виновный был пьян

Коркинский городской суд вынес приговор 47-летнему местному жителю. Он признан виновным в гибели двух женщин в аварии на улице 30 лет ВЛКСМ, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ДТП случилось 22 мая прошлого года. Пьяный водитель превысил скорость и въехал в здание техникума. На месте скончалась пассажирка автомобиля, позже в больнице умерла еще одна женщина.

«Еще один пассажир получил тяжкий вред здоровью. Все, кто находился в салоне, не были пристегнуты», — рассказали в областной прокуратуре.

Подсудимый вину не признал, утверждал, что за рулем был не он. Суд назначил ему наказание — 9 лет и 1 месяц в колонии-поселении. Также виновный на три года лишен права управлять автомобилями.