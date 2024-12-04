В Коркино в частном доме на четырехмесячного ребенка обрушился потолок

Организована доследственная проверка

Сегодня, 4 декабря, в частном доме по улице Ермака в Коркино на четырехмесячного малыша обвалилась часть потолка. Об этом сообщили в администрации округа.

«На место были оперативно направлены экстренные службы, а также — по поручению исполняющего полномочия главы округа Александра Орла — комиссия для оценки ситуации», — прокомментировали в администрации.

Ребенка направили в челябинскую больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.