В Коркино сотрудница пункта выдачи обманула маркетплейс на 200 тысяч рублей

Женщина отправляла на возврат пустые коробки от товара

Полиция Коркинского района задержала 33-летнюю жительницу Челябинска по подозрению в мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемая работала в пункте выдачи известного маркетплейса, заказывала товар и перед самым получением отказывалась от него в личном кабинете. Получив заказ, женщина вскрывала коробку, забирала вещи и отправляла пустую тару назад. Маркетплейс перечислял деньги обратно.

«Так подозреваемая похитила 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело», — сообщили в региональном полицейском главке.

Аналогичная история случилась в Еткуле. Там хозяйка пункта выдачи маркетплейса похитила 1,3 млн рублей.