В Коркино школьница скончалась после отравления грибами

Силовики возбудили уголовное дело

В Коркино в пятницу, 1 сентября, произошла трагедия, которая унесла жизнь 13-летней девочки. По данным корреспондента медиахолдинга «Первый областной», предварительная причина происшествия — отравление грибами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы. Известно, что девочка употребляла грибы в пищу вместе со своей мамой.

К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка. По данным источника ИА «Первое областное», ее мама находится в больнице. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают сотрудники Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что девочка скончалась в одном из домов поселка Роза. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Недавно Первое областное информагентство подробно рассказывало о местах, где опасно собирать грибы. Любители тихой охоты в стремлении набрать как можно больше урожая не всегда задумываются о последствиях повсеместного сбора грибов. В конце августа всего за пять дней грибами отравились 22 человека: первый замгубернатора Ирина Гехт призвала южноуральцев быть внимательными и при покупке грибов.