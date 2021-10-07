В Коркино сгорел производственный цех

Пожарные участвовали в тушении пожара на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет

7 октября в 8:35 на диспетчерский пульт пожарной службы в Копейске поступило сообщение о пожаре в производственном цехе в городе Коркино. На месте выяснилось, что загорелась покрасочная камера цеха.



Пожаром была охвачена площадь в 100 квадратных метров, для тушения на место прибыло шесть единиц техники и 28 человек. Восемь сотрудников предприятия эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет

Сейчас сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы предстоит выяснить причину пожара и установить сумму ущерба.