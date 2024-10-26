В Коркино решают вопрос опеки над детьми убитой таксистки

Семье женщины оказывают необходимую помощь

В Коркино решается вопрос опеки над детьми убитой таксистки, сообщила в своем телеграм-канале глава города Наталья Лощинина. У женщины осталось двое сыновей 11-ти 15-ти лет.

«Сейчас главное — оказать всю поддержку родственникам погибшей. С семьей находимся в постоянном контакте, оказывается вся необходимая психологическая и материальная помощь, в том числе в организации похорон. Подключены органы социальной защиты населения администрации. Решается вопрос опеки над детьми»,— написала Наталья Лощинина.

Как сообщает наш корреспондент, сейчас дети погибшей находятся у бабушки. Бывший супруг женщины, с которым они развелись пару лет назад, планирует забрать к себе своего 11-летнего сына.

Она сообщила, что накануне прошла встреча местных жителей с представителями полиции, прокуратуры, следственного комитета и других ведомств. Ответы на многие вопросы горожане получили, но немало вопросов осталось. По словам Натальи Лощининой, следующую встречу проведут после похорон погибшей.

Напомним, ЧП произошло 23 октября. По версии следствия, 40-летняя таксистка везла 17-летнего парня. В какой-то момент они повздорили, и подросток нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных травм она скончалась. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый заключен под стражу на два месяца.