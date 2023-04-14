В Коркино разыскивают 17‑летнего подростка, ушедшего из общежития техникума

Парень не выходит на связь с 3 апреля

В Коркино пропал 17-летний Владислав Распопов. Студент горно-строительного техникума ушел из здания по улице Мира, 52а еще 3 апреля, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие темно-русые», — говорится в ориентировке.

Был одет в демисезонную куртку черного цвета, вязаную шапку, спортивные черные штаны, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8 (351) 2-777-911.