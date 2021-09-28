В Коркино продолжаются поиски матери подброшенного в подъезд младенца

Жители дома не помнят, когда последний раз видели беременных женщин поблизости

Правоохранительные органы продолжают проверку и ведут поиски матери младенца, подброшенного в подъезд одного из домов по улице Мира в Коркино.

Напомним, малыша нашли в субботу ночью.

«Я узнала только под утро, сосед рассказал. Видимо, только у него горел свет в это время. Ему позвонили в звонок. Сосед открыл дверь и увидел ребенка в коробке на пороге квартиры и услышал стремительно удаляющиеся шаги. Сосед позвал жену, они тут же вызвали полицию», — рассказала жительница дома.

Коркинцы отмечают, что это чуть ли не единственный подъезд в округе, где на домофоне нет камеры наблюдения. Вероятно, подбросивший знал об этом и специально выбрал именно этот подъезд. Также жители дома сообщили, что беременных на поздних сроках женщин в округе давно не было.

«Полиция продолжает проверку, пока выясняются все обстоятельства происшествия», — добавили в региональном полицейском главке.

В Минздраве области сообщили, что ребенок находится под наблюдением в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

«В Коркино работают специалисты министерства социальных отношений. Как только будет известна личность матери, будет организована проверка действий органов и учреждений системы социальной защиты населения по работе с этой семьей, в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в министерстве социальных отношений.

