В Коркино продолжают устранять последствия аварии на центральном водоводе

Порыв в сети из-за упавшего накануне автокрана спровоцировал ряд утечек

В Коркино продолжаются работы по восстановлению водоснабжения в городе.

Напомним, вчера, 19 мая, на участок центрального водовода из-за ДТП упал автокран. Всю ночь и первую половину дня на объекте шли работы. Сегодня в полдень власти отчитались об устранении аварии.

Но для обеспечения жителей водой необходимо было набрать накопительные резервуары. Однако, оказалось что гидроудар спровоцировал шесть утечек в сети. Работы на водопроводе продолжаются.

«По информации СП „Водоканал Коркино“, после запуска центрального водовода в результате гидроудара произошли порывы трубы на участке от улицы Мостовой (где произошел вчерашний инцидент) до улицы Пушкина. Из-за этого не успели наполниться резервуары башни», — поясняют в администрации Коркинского городского поселения.

Из шести выявленных утечек на 5 часов вечера устранены три. На остальных — продолжают работать аварийные бригады. В части города водоснабжение пущено.