В Коркино полицейский застрелил бездомную собаку

Животное пыталось укусить сотрудника правоохранительных органов

В Коркино после случая нападения стаи бездомных собак на 11-летнюю девочку жители стали опасаться безнадзорных животных. В минувшую пятницу одну из собак пришлось застрелить из-за агрессии на людей. Случай произошел в переулке Клубном. Собака сначала напугала жительницу ближайшего дома, а затем пыталась напасть на полицейского, прибывшего по заявлению женщины, сообщили в региональном полицейском главке.

18 февраля в отдел полиции Коркинского района поступило заявление от жительницы дома в переулке Клубном. Во дворе дома бездомная собака не давала жильцам выйти из своего подъезда, вела себя агрессивно, пыталась укусить людей.

«На указанный адрес незамедлительно выехали сотрудники полиции. По прибытии на место происшествия сотрудники ОМВД удостоверились, что во дворе действительно находится агрессивная собака средних размеров. При появлении полицейских она кинулась на одного из них, пытаясь его укусить. Второй сотрудник, отреагировав на ситуацию, произвел выстрелы из табельного оружия, обезвредив животное. В результате инцидента никто из граждан не пострадал», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в Коркинском районе продолжается отлов бездомных собак.

«17 февраля две организации (одна — по заключенному прямому договору, другая — в качестве благотворительной помощи) произвели отлов животных в районе кирзавода и других территориях. Пойманные животные, в том числе чипированные, отправлены на обследование. Отлов продолжается по ранее поступившим и новым заявкам от жителей диспетчеру администрации Коркинского района по телефону 8 (351-52) 4-49-69», — поясняют в пресс-службе районной администрации.

Между тем в СК РФ по Челябинской области проводится проверка информации о нападении бездомной собаки на 4-летнего мальчика в Магнитогорске.