В Коркино полицейские задержали агрессивного мужчину с оружием

Горожанина остановил только выстрел в ногу

В Коркино сотрудники полиции применили табельное оружие против мужчины, который угрожал им убийством. Оказалось, что служителей закона вызвал он сам. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По словам полицейских, 18 августа экипаж патрульной службы полиции прибыл в один из домов на улице 30 лет ВЛКСМ по сообщению о незаконном проникновении в жилище. Мужчина, вызвавший стражей порядка, ждал на лестничной клетке. При виде сотрудников полиции он начал вести себя неадекватно и агрессивно, угрожал пистолетом, обещая убить.

Сотрудник ППС выстрелил в ногу злоумышленнику, после его задержали и госпитализировали. С места происшествия был изъят газовый пистолет «Браунинг» калибра 8 миллиметров.