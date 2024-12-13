В Коркино полицейские изъяли у мужчины 40 свертков метилэфедрона

Задержанный успел сделать несколько тайников-закладок

Сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии остановили 28‑летнего местного жителя, который привлек внимание своим подозрительным поведением. В ходе беседы полицейские заметили, что речь мужчины замедленна, а поведение не соответствует ситуации. Его решили доставить в отдел полиции для дачи объяснений, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

При обыске у задержанного были изъяты 40 свертков с порошкообразным веществом. Мужчина также признался, что успел разложить девять свертков на нескольких адресах, и позже показал полицейским места, где оставил закладки.

Возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков (статья 228 УК РФ). Мужчина заключен под стражу.