В Коркино подросток скончался от удара током

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели школьника

В Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти 15-летнего подростка. Тело школьника обнаружили днем 23 июля на территории частного дома в Коркино. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

По данному факту следственные органы проводят проверку. При осмотре тела погибшего признаков криминальной смерти не обнаружили.

«По предварительной информации, причиной смерти подростка явилась электротравма, полученная при касании работающей бетономешалки», — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, точные причины смерти мальчика будут названы после проведения судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.