В Коркино отправили на принудительное лечение невменяемую заводчицу собак

Животные жили в загаженном сарае, терпели голод и жажду

В Коркино за жестокое обращение с животными отправлена на принудительное лечение 48-летнюю местную жительницу, которая разводила породистых собак на продажу, при этом содержала животных в грязном сарае и недокармливала их, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В суде установлено, что женщина продавала шарпеев, мопсов, метисов, русских борзых, мареммо-абруццких овчарок и шпицев. При этом систематически лишала собак воды, пищи, двигательной активности, чем подвергала их опасности, а также нарушала зоогигиенические правила содержания и кормления», — рассказали в ведомстве.

В апреле 2024 года в ходе осмотра места происшествия изъяты собаки с множественными увечьями.

Согласно заключению экспертов женщина страдает психическим заболеванием и совершила указанные действия в состоянии невменяемости. Мировой судья судебного участка № 1 Коркинского округа рассмотрел дело заводчицы. За совершение запрещенного уголовным законом деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), к ней применены принудительные меры медицинского характера.