В Коркино отловили собак рядом с местом нападения на 11‑летнюю девочку

Животных отправят на обследование

Сегодня, 17 февраля, в Коркино две подрядные организации вышли на отлов собак. Один из подрядчиков поймал пять нечипированных особей. Другой — отловил псов возле того места, где накануне пострадала 11-летняя девочка. Об этом Первому областному информагентству сообщили в администрации города.

«Рядом с местом происшествия все-таки отловили собак, по количеству пока неизвестно, сколько именно. Всех псов отправили на обследование на бешенство и другие заболевания. Среди них есть как чипированные, так и нечипированные особи», — рассказали в администрации.

В городской администрации Первому областному информагентству сообщили, что на отлов собак подрядная организация ООО «ЮВИН» выдвинулась сегодня утром. В помощь им вышла еще одна организация.

Напомним, накануне всю Челябинскую область потрясла трагедия в Коркино. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы. Об этом Первому областному информагентству рассказали брат и мама пострадавшей.

По факту нападения на девочку СК возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Случаи нападения агрессивных собак на челябинцев — не редкость. В начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.